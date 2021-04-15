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18:16

"Сильно кружится голова, но улыбается": Адвокат посетил Навального в колонии

фото ЗакС политика "Сильно кружится голова, но улыбается": Адвокат посетил Навального в колонии

Адвокат политика Алексея Навального Вадим Кобзев побывал у него в колонии и вкратце рассказал о его состоянии, отчитавшись и том, как прошёл визит, у себя в Twitter.

"Слегка пошатывается - сильно кружится голова, но улыбается", - поделился впечатлениями Кобзев, добавив, что оппозиционер "передаёт всем привет".

Навальный, напомним, держит голодовку начиная с 31 марта. Свое решение он объяснил невозможностью получить необходимые препараты, а также постоянными отказами во встречах с лечащим врачом. Политик жаловался на боли в спине и потерю чувствительности ноги. Не так давно его адвокат Вадим Кобзев рассказал, что у Навального были диагностированы две позвоночные грыжи и протрузия межпозвонкового диска. По словам соратников политика, с момента поступления в покровскую ИК он потерял 15 кг веса.

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