Петербуржцы смогут выбрать лучшее цветочное оформление города

В Петербурге пройдёт конкурс по выбору наиболее подходящего цветочного оформления городских магистралей и набережных, известили в комитете по благоустройству.

Голосование уже стартовало в Центре компетенций по вопросам формирования комфортной городской среды: отдать свой выбор за наиболее понравившийся проект сможет любой желающий петербуржец.

"Горожане могут познакомиться с работами конкурсантов и оставить свой голос за любой из проектов по адресу: набережная реки Карповки, 5П. Голосование продлится до 17 апреля, победитель будет определён 20 апреля", - уточнили в комблаге.