Путин хочет избавления соцсферы от бюрократических обязанностей

Президент Владимир Путин, общаясь 14 апреля с членами Госсовета и Агентства стратегических инициатив (АСИ), выступил за то, чтобы сотрудники социальной сферы тратили минимальное время работы на канцелярские и бюрократические дела, которые, по мнению Путина, мешают им исполнять свой главный долг.

Он призвал следовать по пути избавления врачей и соцработников от этой нагрузки, что в его понимании сделает труд "более человечным". Тема была поднята при обсуждении качества и доступности госуслуг.

"Чтобы специалисты, которые оказывают такую помощь, сами не сталкивались с трудностями, - вот что мы должны сделать. Например, чтобы врачи, работники учреждений образования, социальных служб не занимались излишней бумажной волокитой, бумажной работой, а уделяли свое время и внимание людям прежде всего", - цитирует президента РИА "Новости".

Более того, развивая тему, глава государства назвал некоторые требующиеся от соцработников процедуры абсурдными и унизительными, "необоснованными и забюрокраченными до бесконечности". По его словам, это не нужно ни предоставителям госуслуг, ни тем более их получателям.