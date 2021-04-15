Единороссы хотят сделать подключение к газу бесплатным

Жалобы жителей Тверской области сподвигли руководство "Единой России" на то, чтобы обратиться к президенту Владимиру Путину с конкретными предложениями, прописывающими механизм бесплатного подключения того или иного домохозяйства к газораспределительным сетям. Идею обращения к Путину продвигает врио замсекретаря генсовета партии Дмитрий Кобылкин.

"Подключение должно быть максимально разгруженным для человека. Это нужно сделать за счет средств государства. Это будет правильно", - приводит его цитату пресс-служба ЕдРа.

Ранее его соратники выступали с инициативой возложить расходы за подключение на "Газпром". По словам Кобылкина, жители большинства регионов страны в своих письмах рассчитывают, что от этих затрат их рано или поздно избавят.