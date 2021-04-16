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9:13

База электронных адресов сторонников Навального утекла в интернет

фото ЗакС политика База электронных адресов сторонников Навального утекла в интернет

Россиянам, зарегистрировавшимся для участия в митинге "Свобода Навальному", дата которого пока не объявлена, на электронную почту прошедшей ночью пришло письмо от третьих лиц с адреса root@navalnyfail.online, попавшее в папку спама.

"В прикрепленном файле вся база почт– можете найти там свою. Для тех, кто сомневается, помимо адреса почты мы добавили время вашей регистрации и ее подтверждения. Это поможет вспомнить момент, когда вы отдали свои данные в руки лузеров. В базе 529 тысяч почт – там 70% ботов, но есть и живые люди, как вы", - говорится в тексте письма.

Авторы в саркастическом тоне советуют и дальше доверять свои данные "супер-айтишнику" Леониду Волкову (начальнику штабов Алексея Навального) и говорят о готовности полностью деанонимизировать граждан, зарегистрировавшихся для участия в митинге за освобождение самого известного российского оппозиционера.

Напомним, что "навальнисты" после январских выступлений взяли паузу и придумали новую тактику. Следующий митинг будет объявлен только после того, как на специальном сайте по всей стране зарегистрируется полмиллиона россиян. Пока их набралось чуть менее 439 тысяч.

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