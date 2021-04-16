Соболь обжаловала приговор по делу о проникновении в чужое жилище

Политик Любовь Соболь спустя сутки после вынесения ей приговора подала апелляцию, передает "Медуза". Дело против Соболь возбудили по статье о проникновении в чужое жилье перед Новым годом. Ее признали виновной и назначили один год условно в виде исправительных работ. Кроме того, согласно приговору, 10% от ее заработков в течение года будет удерживаться в пользу государства.

В ходе процесса Соболь дважды отказывалась от услуг адвокатов. Однажды ее выгнали с заседания после неоднократных замечаний судьи, поскольку Соболь отказывалась прекращать видеосъемку.

Дело возникло после того, как оппозиционерка решила поговорить с одним из героев расследования об отравлении ее сподвижника Алексея Навального. В вину Соболь вменили то, что она сумела попасть в дом к родственнице одного из сотрудников ФСБ, ставшего героем расследования.