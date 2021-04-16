Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Муниципал

16 апреля, 15:10

Депутаты МО "Аптекарский остров" отчитались о своих доходах

фото ЗакС политика Депутаты МО "Аптекарский остров" отчитались о своих доходах

Муниципальное образование "Аптекарский остров" опубликовало на своем сайте отчет о доходах и имуществе местных депутатов за 2020 год. Согласно документу, доход главы муниципалитета Никиты Титенко с 2019 года снизился на 45 тысяч рублей до 1,22 млн рублей. В пользовании у него сохранилась квартира в 60 кв. метров. В декларации Титенко появился несовершеннолетний сын, который также пользуется квартирой в 60 кв. метров. Супруги в отчетности главы МО "Аптекарский остров" как не было, так и нет.

Самый большой доход среди депутатов муниципалитета – у Ирины Русских: 9,98 млн рублей. В 2019 году сумма была аналогичная. Не изменился и набор собственности Русских: доли в трех квартирах (130,1, 52,2 и 70,3 кв. метров), коммерческая недвижимость (доля в квартире на 50,5 кв. метров и индивидуальная на 172,3 кв. метров) и автомобиль Mercedes ML 350. У депутата три несовершеннолетних ребенка, в пользовании у которых квартира в 130,1 кв. метров.

У трех депутатов муниципалитета есть земельные участки площадью более 1 тыс. кв. метров. В частности, участком в 1100 кв. метров владеет мундеп Татьяна Никифорова. Еще у нее есть другой участок земли в 825 кв. метров, дом в 80 кв. метров, квартира и гараж. Доход Никифоровой за 2020 год составил 911 тысяч рублей. 

Депутат Евгений Осташков отчитался о наличии участка земли в 1078 кв. метров, доли в жилом доме на 88,4 кв. метров, дачи, долях в двух квартирах и машине Ford Focus II. Супруга Осташкова владеет участком земли в 1033 кв. метров и квартирой в 100,3 кв. метров. Доход мундепа составил 929,5 тысяч рублей.

Доля в земельном участке в 1200 кв. метров находится в собственности у мундепа МО "Аптекарский остров" Владимира Смолова. Судя по его отчетности, еще у него в собственности доля в доме и автомобиль Chevrolet Niva. В 2019 году у Смолова был указан еще и автомобиль "Москвич", но в новой декларации его нет. При этом доход мундепа снизился почти на 100 тысяч до 835,8 тысяч рублей. 

Депутат Станислав Ристич отчитался о пользовании не двумя квартирами, как раньше, а уже тремя: на 84, 37 и 31,9 кв. метров. Последняя используется и его супругой, которая в документе в 2020 году указана не была. 

Остальные мундепы МО "Аптекарский остров" никаких изменений в свои списки имущества не внесли. Доходы их тоже остались на прежнем уровне, как и перечисление близких родственников. 

София Саттарова

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

16:58 Фонд капремонта не согласился с нарушениями, выявленными КСП в ходе проверки

15:55 Процесс о признании ФБК* экстремистской организацией начнется 26 апреля

15:24 Глава СПЧ обратился к Бастрыкину с письмом в связи с делом против журналистов DOXA

14:36 СК возбудил дело после падения лепнины на коляску с ребенком на Московском проспекте

14:27 Глава Коми в третий раз за год отправил в отставку главу Минздрава республики

13:27 Станцию метро "Зенит" откроют для пассажиров в мае

13:13 В ВООПИиК прогнозируют, что на восстановление сгоревшей "Невской мануфактуры" уйдёт не менее 5 лет

12:52 Смольный выделил более 10 млн рублей на ремонт фонтанов Петербурга

12:43 КСП изучит финансовую деятельность петербургского "Мостотреста" и КРТИ

12:31 Мосгорсуд зарегистрировал иск о признании ФБК и штабов Навального экстремистскими организациями

Упоминаемые персоны
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
17:03 На губернаторский прием Беглова в стиле "джаз" выделили 15 млн рублей

16:58 Фонд капремонта не согласился с нарушениями, выявленными КСП в ходе проверки

16:28 Акция "Бессмертный полк" пройдёт 9 мая в онлайн-формате

15:58 Суд согласился допросить полицейского по делу Пивоварова о "нежелательной организации"

15:55 Процесс о признании ФБК* экстремистской организацией начнется 26 апреля

15:43 Суд оставил экс-полицейских по делу Голунова в СИЗО до середины лета

15:24 Глава СПЧ обратился к Бастрыкину с письмом в связи с делом против журналистов DOXA

15:23 Муниципал: Депутаты МО "Светлановское" предложили изменить закон о митингах

15:00 В Генпрокуратуре заявили об административной и уголовной ответственности перед митингами 21 апреля

14:58 Многодетная мать из Петрозаводска предстанет перед судом за репост записи об акции 31 января

14:36 СК возбудил дело после падения лепнины на коляску с ребенком на Московском проспекте

14:27 Глава Коми в третий раз за год отправил в отставку главу Минздрава республики

14:17 ЗакС Петербурга подготовил "парламентский видеословарь"

13:59 Макаров рассказал школьникам о развале СССР "из-за слабости Горбачева"

13:52 Попова сообщила о формировании сибирского и северо-западного штаммов коронавируса

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru