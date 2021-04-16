Суд запретил два сайта со сведениями из реестра Рособрнадзора

Московский суд Петербурга постановил заблокировать два сайта, на которых размещалась информация на основе сервисов Рособрнадзора, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

С иском о признании информации на двух сайтах запрещенной обратился административный истец, сведений о котором не сообщается. В иске было указано, что на сайтах размещены данные, указывающие на то, что объект рекламирования одобряется органами государственной власти или органами местного самоуправления, а также их должностными лицами.

На сайтах указано, что через них можно проверить сведения о документе в реестре документов гособразца об учетных степенях и ученых званиях. При этом на сайтах говорится, что предоставляемая ими информация основна на сведениях Рособорнадзора и что они работают при его поддержке. Суд решил, что Рособрнадзор уже имеет официальный сайт, и требования истца удовлетворил.