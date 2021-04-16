Мурманчанина отправили в колонию на 14 лет по делу о подготовке теракта

2-й Западный окружной военный суд приговорил жителя Мурманска к 14 годам колонии по делу о подготовки к теракту, передает "Интерфакс" со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Мужчине 1983 года рождения было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (подготовка к совершению террористического акта и незаконное хранение взрывчатых веществ). По версии следствия, подсудимый был сторонником "Правого сектора" (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ). Следствие считает, что он планировал устроить взрыв у здания администрации Ленинского округа Мурманска.

Кроме 14 лет колонии суд приговорил мужчину к штрафу в 200 тысяч рублей и ограничению свободы на 1,5 года. В ФСБ заявили, что приговор вступил в силу.

По данным картотек военного суда и Мурманского облсуда, осужденный – Денис Шпичка. Человек с таким именем занимается организацией похорон, изготовлением памятников и оказанием сопутствующих услуг в качестве индивидуального предпринимателя.