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Муниципал

16 апреля, 17:20

МО "Город Пушкин" выделило на новый автомобиль 1,49 млн рублей

фото ЗакС политика МО "Город Пушкин" выделило на новый автомобиль 1,49 млн рублей

Муниципальное образование "Город Пушкин" опубликовало закупку на приобретение легкового автомобиля Peugeot Partner Crossway или аналога. Максимальная стоимость - 1,49 млн рублей.

Как следует из документов закупки, муниципалитет хочет легковой автомобиль с автоматической коробкой передач, передним приводом и бензиновым двигателем.  Автомобиль должен быть не ранее 2020 года выпуска и собираться в России. Цвет подойдет серебристый, указано в документации.

Также среди отмеченных характеристик: наличие подушек безопасности, усилитель экстренного торможения, подогрев сидений и электрообогрев лобового стекла.

В документах закупки написано, что переднее сидение пассажира должно складываться, а сзади обязаны иметься два крепления для детских кресел. Перчаточный ящик муниципалитет хочет видеть в автомобиле не только перед пассажирским сиденьем, но и за приборной панелью, следует из закупки. Внимание в документе уделено и характеристикам мультимедиа в машине: в салоне должна быть мультимедийная система с сенсорным экраном на базе операционной системы Android, выходом в интернет, поддержкой HD-видео, камерой заднего вида и другим. 

Муниципалитет в документах указал, что автомобиль требуется пятидверный. Peugeot Partner Crossway продается четырехдверная: одной боковой задней двери у автомобиля нет. Ее можно сделать за дополнительную плату в 30 тысяч рублей, сообщили в дилерском центре. За дополнительную плату устанавливают и мультимедийный экран на системе Android - 38 тысяч рублей. 

София Саттарова

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