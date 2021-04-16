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16 апреля, 17:47

Милонов: Повышение пенсионного возраста – это наша расплата за либерализм

фото ЗакС политика Милонов: Повышение пенсионного возраста – это наша расплата за либерализм

Петербургский депутат из Госдумы Виталий Милонов в эфире, посвященном образу идеального парламентария, столкнулся с вопросом о повышении пенсионного возраста, которое случилось с одобрения большинства его коллег в 2018 году. Когда журналист Сергей Ковальченко спросил единоросса в студии, искренне ли тот считал непопулярную меру необходимой, Милонов ответил следующее.

"Это наша расплата за либерализм. Это наша расплата за аборты. Если аборты были бы в нашей стране запрещены, нам не нужно было бы проводить пенсионную реформу, выше была бы рождаемость. Это плата за то, что у нас совершается более миллиона абортов ежегодно. Мы, как в гитлеровской Германии, разрешаем им убивать детей", - произнес он в авторской программе на радиостанции "Комсомольская правда – Петербург".

Отвечая на прямой вопрос об одобрении повышения пенсионного возраста, Милонов вместо глагола "повысить" употребил глагол "актуализировать", что он продолжает считать вынужденной мерой.

Напомним, вскоре после очередного переизбрания Владимира Путина на президентский пост в 2018 году возраст выхода на пенсию для мужчин повысили с 60 до 65 лет, а для женщин – с 55 до 60 лет.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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