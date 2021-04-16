Мишустин заработал почти 20 млн рублей в 2020 году

Премьер-министр Михаил Мишустин задекларировал доход в 19,8 млн рублей за 2020 год, следует из данных, опубликованных на сайте кабмина.

По словам представителей кабмина, доход Мишустина складывается из зарплаты на посту премьера и доходов по депозитным вкладам. Среди задекларированного имущества Мишустина – земельный участок в 5,5 тысяч кв. метров, жилой дом площадью 861,2 кв. метров и квартира площадью в 141,6 кв. метров Эту собственность он делит с женой и сыном.

Также жене Мишустина принадлежит автомобиль Ford Kuga. За 2020 год, согласно декларации, она заработала 63,8 млн рублей. В кабмине напомнили, что ей в управление достались активы Мишустина, которые он ей передал при переходе на госслужбу в 2010 году.

В прошлом году Мишустин отчитывался о заработке на посту главы ФНС России. Тогда он заработал 18,2 млн рублей.

фото: kremlin.ru