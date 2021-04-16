Беглов разрешил петербуржцам не носить перчатки в магазинах и общественном транспорте

Губернатор Петербурга Александр Беглов внес изменения в постановление № 121 об ограничениях по эпидемии коронавируса в городе, сообщили в Смольном.

Поправки снимают с граждан обязанность по ношению перчаток в магазинах, аэропортах, всех видах общественного транспорта, на вокзалах, станциях метро и "в иных местах и территориях, определенных постановлением". При этом требование носить медицинские маски сохранится как минимум до 15 мая.

Все остальные ограничения также продлеваются до середины мая.

В последний раз Беглов продлевал "коронавирусные" ограничения в Петербурге в конце марта.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.