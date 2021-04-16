Площадь Ленина и сквер Николая Львова вошли в обновленный список гайд-парков

Губернатор Петербурга Александр Беглов в пятницу, 16 апреля, актуализировал список мест, где организация публичных мероприятий разрешена в уведомительном порядке, сообщили в Смольном.

К списку гайд-парков добавился сквер Николая Львова на проспекте Обуховской обороны. Зеленая зона находится вблизи станции метро "Пролетарская". В то же время была исключена площадка, расположенная в саду имени 30-летия Октября. Это произошло в связи с установкой на ней игрового оборудования для детской площадки, объяснили в городской администрации.

Гайд-парком осталась площадь Ленина, где в последние годы чаще всего проводили митинги и пикеты. По итогам 2019 года там организовали 29 из 37 мероприятий в специально отведенных местах.

Ранее уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов выразил опасение, что митинговать на площади Ленина больше будет нельзя, поскольку постановление о признании ее гайд-парком действовало до вступления в силу закона Петербурга, изменяющего нормы предельной заполняемости специально отведенных мест.

Также специальными местами для публичных мероприятий остались площадки в саду 9 Мая, парках Екатерингоф, Удельном, Пионерском, Южно-Приморском и Полюстровском парках.

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