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16 апреля, 19:23

Доход самого богатого депутата Госдумы Аникеева в 2020 году составил 2,7 млрд рублей

фото ЗакС политика Доход самого богатого депутата Госдумы Аникеева в 2020 году составил 2,7 млрд рублей

Государственная дума России опубликовала отчет о доходах и имуществе депутатов за 2020 год. Из документа следует, что самый богатый парламентарий – Григорий Аникеев. Его доход за 2020 год составил 2,73 млрд рублей, что больше суммы за 2019 год на 380 млн рублей. 

В собственности у Аникеева – три земельных участка общей площадью 13 тысяч кв. метров, два жилых дома на тысячу кв. метров, два жилых помещения и баня. В перечне больше нет двух земельных участков на 588 и 159 кв. метров, а также двух домов в 200 и 357,6 кв. метров. Депутат, как и в 2019 году, арендует еще один земельный участок.

Также Аникеев владеет вертолетом, легковыми автомобилями Hammer и Mersedes-Benz, грузовым авто Scania, двумя моторными лодками, двумя машинами медицинской службы, вездеходным транспортером. В списке движимого имущества парламентария находятся два прицепа и полуприцеп медицинской службы.

Аникеев представляет в Госдуме Владимирскую область. Он входит во фракцию "Единая Россия". Среди активов парламентария – компания ABI Group, которая занимается мясопереработкой и девелопментом. 

Фото: Государственная Дума

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