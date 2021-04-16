Петербург получил еще почти 74 тысячи доз вакцины "Спутник V"

В Петербург поступила партия вакцины от коронавируса "Спутник V" в 73,8 тысяч комплектов доз, сообщили в Смольном.

Это четвертая поставка препарата в город за последнюю неделю. Губернатора Александр Беглов заявил, что в Петербурге "есть необходимый запас препаратов", "нет очереди на вакцинацию" и у петербуржцев есть "все возможности привиться до наступления летнего сезона отпусков".

На съезде Совета муниципальных образований Петербурга Беглов заявил, что число привившихся от коронавируса петербуржцев "приближается к полумиллиону". Всего в городе работает 134 пункта вакцинации. Он рекомендовал муниципалитетам публиковать адреса пунктов в муниципальных СМИ.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в середине января. С тех пор Петербург получил 725 212 комплектов вакцины от коронавируса, из них 13 770 – это препарат "ЭпиВакКорона", остальные – "Спутник V".

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