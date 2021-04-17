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17 апреля, 10:16

ФСБ объявила о задержании консула Украины в Петербурге

фото ЗакС политика ФСБ объявила о задержании консула Украины в Петербурге

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали в Петербурге консула Украины Александра Сосонюка, передает "Интерфакс" со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

По словам представителей службы, консула задержали при получении "информации закрытого характера" от россиянина.

"Данная деятельность несовместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации. К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права", - заявили в ФСБ.

Иностранные дипломаты обладают неприкосновенностью в той стране, где они работают. В случае нарушений, согласно Венской конвенции, страна может уведомить аккредитирующее дипломата государства об объявлении этого работника персоной нон грата.

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