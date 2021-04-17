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17 апреля, 12:32

Джуд Лоу, Бенедикт Камбербэтч, Том Йорк и еще свыше 70 деятелей культуры призвали допустить врачей к Навальному

фото ЗакС политика Джуд Лоу, Бенедикт Камбербэтч, Том Йорк и еще свыше 70 деятелей культуры призвали допустить врачей к Навальному

Французское издание Le Monde опубликовала открытое письмо деятелей культуры в адрес президента России Владимира Путина с призывом обеспечить политику Алексею Навальному доступ к медицинской помощи в исправительной колонии, перевод письма приводит "Медуза".

Письмо подписали 78 деятелей культуры. В их числе - актеры Бенедикт Камбербэтч, Джуд Лоу, Стивен Фрай, Иэн Маккеллен, Билл Найи, писатели Нил Гейман, Джоан Роулинг, лидер группы Radiohead Том Йорк, лауреаты Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, Джон Кутзее, Герта Мюллер, Луиза Глюк, Орхан Памук и другие.

Авторы письма подчеркнули, что состояние здоровья Навального в колонии "стремительно ухудшается и требует срочной медицинской помощи". 

"Мы обращаемся к вам, господин президент, с тем, чтобы господин Навальный немедленно получил компетентную медицинскую консультацию и лечение, в котором он срочно нуждается, и на которое он имеет право, как и любой гражданин России. Как избранный [президент] и гарант закона вы должны обеспечить соблюдение этого права", - говорится в письме.

Напомним, Навальный в колонии столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем.  Сообщалось, что у него сильные боли в спине и проблемы с ногой, МРТ показало, что у него две грыжи и протрузия. Также у Навального были скачки температуры до 39 градусов. Кроме того, Навальный рассказывал, что по ночам его регулярно будят из-за проверок сотрудников колонии: он поставлен на учет как склонный к побегу.

В знак протеста против условий содержания он объявил голодовку, которую держит уже 13 дней. По словам соратников Навального, администрация колонии угрожает начать принудительное кормление. В ФСИН настаивают, что состояние здоровья политика удовлетворительное.

 

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