Россия выйдет из проекта МКС к 2025 году

К 2025 году Россия намеревается покинуть проект Международной космической станции (МКС), сосредоточившись на создании новой национальной орбитальной станции, информирует РИА "Новости".

"И честно их [международных партнеров] предупредить о выходе из МКС с 25 года", - уведомил вице-премьер Юрий Борисов.

К соответствующему решению власти пришли ещё 12 апреля в ходе совещания у Владимира Путина.

"Россия планирует создать свою национальную космическую станцию. МКС серьезно устарела, и в правительстве предлагают заранее поговорить с иностранными партнерами", - констатировал Борисов.

Некоторое время назад, напомним, в российском сегменте МКС были обнаружены трещины, пропускающие воздух наружу. На данный момент неполадки устранены, однако небольшая утечка кислорода всё равно продолжается.

Уже к 2025 году руководство МКС прогнозирует вывод из строя ряда элементов космической платформы, затраты на их устранение оцениваются в 10-15 млрд рублей. В связи с этим, с целью минимизировать расходы и было принято решение о создании новой станции.

Ожидается, что будущая станция будет включать в себя не менее пяти модулей: базовый модуль; целевой производственный модуль; модуль материального обеспечения (склад); модуль-платформа (стапель) для сборки, запуска, приема и обслуживания космических аппаратов; коммерческий модуль для размещения четырех туристов с двумя большими иллюминаторами и доступом к Wi-Fi.