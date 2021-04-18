Улицы Петербурга убирают свыше 900 дворников и 700 единиц техники

Воскресным днём, 18 апреля, в городе на Неве продолжается генеральная уборка улиц в рамках месячника по благоустройству: Петербург отмывают от последствий зимы, приводя в порядок магистрали, парки, сады.

Сегодня улицы Северной столицы очищают 712 единиц техники и 902 дворника. Понаблюдать за тем, как происходит уборка, можно в режиме онлайн - карта доступна на сайте комитета по благоустройству. К примеру, на данный момент работают поливомоечные и подметально-уборочные машины.

Напомним, 1 апреля в Петербурге начался весенний месячник по благоустройству. На 24 число намечен общегородской субботник. В аппарате вице-губернатора Николая Бондаренко ранее сообщили, что в нынешнем году ввиду пандемии COVID-19 мероприятия в рамках месячника будут проводиться без организации массовых культурно-экологически-просветительских акций.

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