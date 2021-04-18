18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

18 апреля, 18:00

Грамоты медикам, встреча с Мантуровым, штрафы за парковку: Беглов подвёл итоги уходящей недели

фото ЗакС политика Грамоты медикам, встреча с Мантуровым, штрафы за парковку: Беглов подвёл итоги уходящей недели

Петербургский градоначальник Александр Беглов традиционно отчитался о проделанной за прошедшую неделю работе: краткое резюме событий представлено у него на странице во "ВКонтакте".

Так, губернатор по поручению Владимира Путина наградил медиков, противостоящих COVID-19, почётными грамотами.

В ходе встречи с главой Минпромторга Денисом Мантуровым Беглов обозначил планы по реализации федеральных программ. Кроме того, министр подарил Петербургу сертификаты на приобретение комплектов для спортивной борьбы и кресел-колясок для спортивных танцев.

В свою очередь, продолжил Беглов, руководитель совета Торгово-промышленной палаты Петербурга Владимир Катенев одобрил разработанную Смольным концепцию промышленной политики.

Побеседовал губернатор и с министром просвещения Сергеем Кравцовым, с которым обсудил вопрос интеграции в учебный процесс в школах возможности сотрудничества с работодателями.

Наконец, подытожил Беглов, в середине недели официально завершился процесс передачи полномочий МВД Смольному по контролю за парковками в городе.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

16:58 Фонд капремонта не согласился с нарушениями, выявленными КСП в ходе проверки

15:55 Процесс о признании ФБК* экстремистской организацией начнется 26 апреля

15:24 Глава СПЧ обратился к Бастрыкину с письмом в связи с делом против журналистов DOXA

14:36 СК возбудил дело после падения лепнины на коляску с ребенком на Московском проспекте

14:27 Глава Коми в третий раз за год отправил в отставку главу Минздрава республики

13:27 Станцию метро "Зенит" откроют для пассажиров в мае

13:13 В ВООПИиК прогнозируют, что на восстановление сгоревшей "Невской мануфактуры" уйдёт не менее 5 лет

12:52 Смольный выделил более 10 млн рублей на ремонт фонтанов Петербурга

12:43 КСП изучит финансовую деятельность петербургского "Мостотреста" и КРТИ

12:31 Мосгорсуд зарегистрировал иск о признании ФБК и штабов Навального экстремистскими организациями


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
17:21 Эффективность вакцины от коронавируса "Спутник V" оценили в 97,6%

17:03 На губернаторский прием Беглова в стиле "джаз" выделили 15 млн рублей

16:58 Фонд капремонта не согласился с нарушениями, выявленными КСП в ходе проверки

16:28 Акция "Бессмертный полк" пройдёт 9 мая в онлайн-формате

15:58 Суд согласился допросить полицейского по делу Пивоварова о "нежелательной организации"

15:55 Процесс о признании ФБК* экстремистской организацией начнется 26 апреля

15:43 Суд оставил экс-полицейских по делу Голунова в СИЗО до середины лета

15:24 Глава СПЧ обратился к Бастрыкину с письмом в связи с делом против журналистов DOXA

15:23 Муниципал: Депутаты МО "Светлановское" предложили изменить закон о митингах

15:00 В Генпрокуратуре заявили об административной и уголовной ответственности перед митингами 21 апреля

14:58 Многодетная мать из Петрозаводска предстанет перед судом за репост записи об акции 31 января

14:36 СК возбудил дело после падения лепнины на коляску с ребенком на Московском проспекте

14:27 Глава Коми в третий раз за год отправил в отставку главу Минздрава республики

14:17 ЗакС Петербурга подготовил "парламентский видеословарь"

13:59 Макаров рассказал школьникам о развале СССР "из-за слабости Горбачева"

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru