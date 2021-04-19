Ленобласть попала в тройку регионов-лидеров по уровню жизни: Петербург в топ не вошёл

Ленинградской области досталось третье место в рейтинге российских регионов по социально-экономическому развитию, следует из исследования, проведённого Фондом развития гражданского общества. В основе изыскания - данные Росстата, Минфина и ФНС.

Ленобласть включили в топ-3 ввиду показателей соотношения суммы госдолга к доходам регионального бюджета и собираемости НДС. В то же время по уровню динамики регионального продукта область отстаёт, занимая лишь 63-е место.

Первенство в рейтинге досталось Москве, за ней - Тюменская область, опережающая другие субъекты РФ по индексу промышленного производства.

В десятке лучших - ЯНАО, Подмосковье, Петербург, Магаданская, Иркутская, Калужская области и ХМАО. Худшими признаны Белгородская область, Башкирия, Татарстан, Сахалинская и Рязанская области.