В России выявили еще 8,5 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге — менее 700

В России за последние сутки выявлено 8 589 новых случаев COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Нарастающим итогом за время эпидемии по всей России зафиксировано 4 710 690 случаев заболевания. По официальным данным, умерли от коронавируса 105 928 россиян, 346 летальных исходов добавлены в статистику за последние сутки.

В Петербурге заболели еще 692 человека. В общей сложности с марта 2020 года в городе выявлено 408 012 случаев заболевания, 32 059 пациентов болеют коронавирусом сейчас. Еще 26 смертей признаны связанными с инфекцией, по данным штаба, от коронавируса умерли 12 837 петербуржцев.

В Москве, где заболевших больше всего, заразились еще 2 279 человек (75 708 москвичей продолжают болеть). В Подмосковье — 592 (35 059 человек проходят лечение). В Ленобласти заболели еще 90 человек (1 596 продолжают лечение).