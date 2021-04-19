Глава Роспотребнадзора заявила о стабилизации COVID-обстановки в России

Главный санитарный врач России Анна Попова отчиталась о стабилизации ситуации с распространением коронавируса в стране: РФ, по её словам, занимает 87 место в мире по показателям суточной заболеваемости, передает ТАСС.

"Среднесуточная заболеваемость, вы видите, что на сегодняшний день для России это 87 позиция. Мы сегодня находимся в точке, когда ситуация стабилизируется", - уведомила глава Роспотребнадзора.

Напомним, согласно последним данным, коронавирус подтвердился у 8589 россиян, за сутки скончались 346 человек (всего - 105 928), а излечились 6818 (всего - свыше 4,3 млн человек).