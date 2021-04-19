В ВООПИиК прогнозируют, что на восстановление сгоревшей "Невской мануфактуры" уйдёт не менее 5 лет

Замглавы Совета петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кононов в интервью, данном телеканалу "Санкт-Петербург", поведал о том, сколько, по его прогнозам, понадобится времени для реставрации уничтоженной пожаром "Невской мануфактуры".

"В случае хорошего развития сценария восстановление здания "Невской мануфактуры" после пожара может занять около пяти лет, так как зданию 1861 года постройки нанесен значительный ущерб", - поделился соображениями эксперт.

Невзирая на причинённый зданию урон, отметил Кононов, в пожаре выстояло большинство капитальных конструкций, поэтому привычный облик объекту вернуть получится.

"Другой вопрос, насколько быстро это произойдет, как собственник будет финансировать работы и насколько тщательно реставрировать", - сказал Кононов.

Резюмируя тему, специалист пришёл к выводу, что ввиду огромных затрат на реновацию мануфактуры, следует исключить вероятность того, что собственник может иметь отношение к поджогу здания.

Пожар максимального, пятого ранга сложности, охватил "Невскую мануфактуру" 12 апреля. Здание тушили в том числе с использованием военных вертолётов. В результате ЧП погиб один пожарный, еще двое были госпитализированы в тяжелом состоянии.

СК возбудил дело о причинении смерти по неосторожности. Гендиректор компании "Невская мануфактура" и его заместитель арестованы.

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