Попова сообщила о формировании сибирского и северо-западного штаммов коронавируса

В России формируются несколько новых штаммов коронавируса, которые не похожи на варианты, выявленные в других странах, передает "Интерфакс" со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

"Мы видим формирование сибирского варианта [коронавируса], мы видим формирование северо-западного варианта", - сказала Попова на собрании отделения медицинских наук Российской академии наук.

По словам Поповой, описания этих штаммов коронавируса появятся, как только материалы по ним "будут готовы к публикации".

О "сибирском" штамме коронавируса Попова упоминала в ноябре 2020 года. По ее словам, в Сибирском федеральном округе была выявлена частичная мутация вируса, которая не делает его опаснее и не влияет на эпидемиологическую значимость.

В мире выявляют разные образцы штаммов коронавируса. По данным Роспотребнадзора, в России выявили 192 образца британского штамма и 21 - южноафриканского, других уже описанных зарубежными учеными вариантов вируса в стране не нашли.