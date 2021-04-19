СК возбудил дело после падения лепнины на коляску с ребенком на Московском проспекте

Следственный отдел по Московскому района управления Следственного комитета по Петербурге возбудил уголовное дело после падения куска лепнины на коляску с ребенком, сообщается на сайте СК.

Дело возбуждено по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По версии следствия, "неустановленные работники" ООО "Жилкомсервис №3 Московского района" ненадлежаще обеспечивали техническое состояние дома №167 по Московскому проспекту, что привело к инциденту.

17 апреля с балкона дома на пятом этаже рухнул вниз отколовшийся кусок лепнины и попал в коляску с 2-летним мальчиком. Ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии.

фото: spb.sledcom.ru