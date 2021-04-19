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16:58

Фонд капремонта не согласился с нарушениями, выявленными КСП в ходе проверки

фото ЗакС политика Фонд капремонта не согласился с нарушениями, выявленными КСП в ходе проверки

Фонд капремонта Петербурга опротестовал нарушения, обнаруженные Контрольно-счётной палатой постфактум изучения финансовой деятельности учреждения: как отметили первый зампред Жилищного комитета Роман Канивцов и гендиректор фонда Пётр Погребняк в ходе пресс-конференции в центре ТАСС, бюджетные средства, потраченные на премирование сотрудников и оплату их парковки, не являются нарушениями.

"Было проведено совещание по рассмотрению отчёта КСП, после чего появились публикации, отражающие одностороннюю позицию КСП. В отчёте было неверно интерпретировано содержание Фонда, было сформировано неверное понимание остатков денежных средств на счёте", - приводит 78.ru позицию Канивцова.

Касаемо замечания КСП о наличии денежного остатка по состоянию на 1 января, продолжил Погребняк, то он есть всегда и составляет 5% (ранее - 10%). К примеру, в прошлом году на балансе фонда осталось 815 млн рублей.

"Мы ведём часть работ в рассрочку, чтобы сделать максимум работ при недостаточном количестве денег - средства идут на ремонт лифтов, инженерных сетей. Почти 600 млн составляет запас денег, которые идут на ремонт лифтов, сделанных в рассрочку. Часть денег зарезервировано на работы, которые делаются, деньги лежат, никуда не уходят. Примерно 1,5 млрд рублей удалось сэкономить за счет экономии средств при экономии работ, - пояснил Погребняк.

Говоря о премировании работников, глава фонда указал, что система выплаты зарплат в учреждении построена таким образом, что к постоянному окладу ежемесячно плюсуются премии согласно установленным показателям эффективности.

"Это не деньги, дополнительно взятые откуда-то, они взяты из выделенных средств. В Фонде работают в основном инженерно-технические специалисты - люди высокой квалификации, средняя зарплата - 69,8 тысяч рублей, что сопоставимо со средней зарплатой в строительной отрасли", - подчеркнул Погребняк.

В свою очередь замдиректора учреждения Евгений Александров сообщил, что в ходе проверки у аудиторов появились также вопросы к арендной стоимости фонда, однако необходимые документы были оперативно им предоставлены.

"Мы также делали акцент на этапе составления отчёта о проверке на том, что в нашу стоимость включены коммунальные платежи, затраты по охране, данные материалы отразили письменно и предоставили при подготовке акта возражения. Но наша позиция не была принята КСП по непонятным причинам", - заключил Александров.

Напомним, КСП отчиталась о завершении аудита 8 апреля. Согласно отчёту, в деятельности Фонда капитального ремонта были выявлены нарушения на миллиарды рублей. 

"Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга отметила низкий уровень организации работ по проведению капитального ремонта", - констатировали аудиторы.

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