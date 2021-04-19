Смольный разрешил увеличить вместимость 32 строящихся соцобъектов

В ходе прошедшего сегодня, 19 апреля, совещания в Смольном члены городского правительства пришли к выводу о резонности увеличения площади и заполняемости в возводимых социальных объектах: речь идёт о строящихся школах, детсадах и иных учреждениях.

Благодаря принятому решению в десяти районах Петербурга будет увеличена совокупная вместимость соцобъектов: так, школы получат 200 дополнительных мест, детсады – 50, а поликлиники получат возможность дополнительно обслуживать ещё 580 пациентов за смену.

"К нам поступили заявления от застройщиков. Они предлагают расширить вместимость уже утверждённых к строительству социальных учреждений. Это 32 объекта. Среди них детские сады, школы, поликлиники, больницы, здания соцкультбыта и объекты инженерного обеспечения", - рассказал об инициативе петербургский градоначальник Александр Беглов, чьи слова приводит пресс-служба Смольного.

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