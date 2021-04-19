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19 апреля, 19:20

Материалы дела о признании ФБК экстремистской организацией объявили гостайной

фото ЗакС политика Материалы дела о признании ФБК экстремистской организацией объявили гостайной

Сторонникам Алексея Навального не позволили заранее ознакомиться с материалами по иску прокуратуры Москвы о признании ФБК* и штабов Навального экстремистскими организациями, сообщил директор ФБК Иван Жданов.

По словам Жданова, юрист ФБК пришел в суд, чтобы ознакомиться с материалами дела. Однако ему ответили, что материалы дела составляют государственную тайну, и ознакомиться с ними можно будет лишь в день заседания, 26 апреля. Причем в суде сообщили, что участвовать в процессе сможет только адвокат. 

Жданов опубликовал в Twitter копию определения Мосгорсуда. В документе указано, что участники дела могут ознакомиться с материалами в спецчасти суда и должны для этого оформить доступ к гостайне.

Прокуратура Москвы объявила о подаче иска о признании ФБК, ФЗПГ** и штабов Навального экстремистскими организациями 16 апреля. По версии прокуратуры, организации "занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации".

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов на территории России
**Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов на территории России

 

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