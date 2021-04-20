Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Муниципал

10:27

КСП нашла у МО "поселок Лисий Нос" нецелевые траты более чем на 40 млн рублей

фото ЗакС политика КСП нашла у МО "поселок Лисий Нос" нецелевые траты более чем на 40 млн рублей

Контрольно-счетная палата Петербурга отчиталась об итогах проверки финансовой активности муниципалов поселка Лисий Нос в 2018-2020 годах. Среди выявленных нарушений - экскурсия для сотрудников местной администрации за бюджетный счет.

По итогам проверки было установлено более 250 нарушений на общую сумму свыше 48 млн рублей. 40,7 млн из них связаны с нецелевым использованием средств местного бюджета. Всего таких нарушений было 31. Так, 4 млн рублей потратили на благоустройство территории в районе городского пляжа, которая не является внутриквартальной. 14 млн рублей администрация поселка направила на устройство внутридворовых проездов и пешеходных дорожек по 11 адресам, хотя этот вид работ не входит в категорию текущего ремонта.

Еще 2,3 млн выделили на ремонт и уборку земельных участков, находящихся в городской собственности. 6,5 млн потратили на озеленение территорий, содержание которой не относится к полномочиям органов местного самоуправления.

Кроме того, администрация направляла средства на услуги для образовательных учреждений, которые финансируются из бюджета города, а в 2019 году провела двухдневный экскурсионный тур, в котором участвовали ее же собственные сотрудники.

В том же 2019 году, как установила КСП, бюджетные компенсации, положенные местным депутатам, получили граждане, мундепами не являющиеся. 

Еще 84 нарушения на сумму более 1,8 млн рублей связаны с муниципальными закупками. Например, в 2020 году за счет бюджета поселка оплатили услуги по изготовлению сувенирной продукции, которую планировалось раздавать на фестивале, но фактически сувениров не было. В том же году были оплачены невыполненные работы по уборке и содержанию спортивной площадки. Местная администрация, впрочем, предоставила платежное поручение о возврате недобросовестным исполнителем 21,7 тысячи рублей, уточнили в КСП,

Общий объем случаев неэффективного использования средств местного бюджета составил 272,6 тысяч рублей. Также были выявлены нарушения в сфере ведения бухгалтерского учета и в сфере распоряжения и использования государственной собственностью.

Аудит КСП прошел под руководством Юрия Шутова. Результаты проверки направили губернатору Петербурга Александру Беглову, председателю Законодательного собрания Вячеславу Макарову и региональному прокурору Сергею Литвиненко.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
14:52 РКН разберется с утечкой персональных данных сторонников Навального

14:18 "Это пахнет дешевым пиаром": Глава СПЧ Фадеев не хочет навещать Навального

13:57 РФ высылает двух болгарских дипломатов

13:56 Мэрия Москвы отказалась согласовывать митинг в поддержку Навального 21 апреля

13:30 В МИД анонсировали возобновление чартерных рейсов в Египет

13:23 ГИК разъяснил партиям изменения в законы о выборах

13:20 Новый Mercedes, прежние миллионы: Депутаты ЗакСа отчитались о доходах и имуществе

13:19 Twitter обжаловал штрафы на 8,9 млн рублей за неудаление призывов к участию в митингах

12:52 Горсуд отказался рассматривать жалобу на арест главы штаба Навального в Петербурге

12:49 Аудитору Меню смягчили меру пресечения

12:47 Дело о признании ФБК и штабов Навального экстремистами рассмотрят в закрытом режиме

12:31 Суд в Москве повторно оштрафовал журналиста Туровского за протесты 31 января

12:16 В Смольном считают недостаточными темпы весенней уборки

11:52 Италия возобновит прием российских туристов летом 2021 года

11:47 Владимир Милов подробно рассказал о своем отъезде из России

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru