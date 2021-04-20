18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

11:17

Мефистофеля могут вернуть на фасад дома Лишневского к 2023 году

фото ЗакС политика Мефистофеля могут вернуть на фасад дома Лишневского к 2023 году

Сбитый горельеф Мефистофеля может вернуться на фасад дома Лишневского на Лахтинской улице в 2023 году, передает "Мойка 78".

В администрации Петроградского района сообщили, что объект включен в программу капитального ремонта в 2021 - 2023 годах. Восстановлением займется Фонд капремонта. Работы по восстановлению лепнины начнутся одновременно с реставрацией фасада. 

В администрации заявили, что не раз обращались в КГИОП с просьбой о восстановлении горельефа, но в комитете отвечали, что здание не находится в собственности Петербурга, и прав на реставрацию у них нет.

В начале марта депутат ЗакСа Борис Вишневский получил ответ от Смольного, из которого следовало, что горельеф Мефистофеля едва ли вернется на место до 2025 года. Перед этим в Смольном выражали готовность вернуть  дому Лишневского исторический облик до конца 2022 года, в рамках работ по капитальному ремонту дома.

Напомним, что Мефистофеля сбили рабочие в 2015 году, после чего правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Его фигурант компенсировал ущерб, заплатив 664 тысячи рублей.

 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

13:19 Twitter обжаловал штрафы на 8,9 млн рублей за неудаление призывов к участию в митингах

12:47 Дело о признании ФБК и штабов Навального экстремистами рассмотрят в закрытом режиме

11:07 Глава Горизбирккома Чечина отчиталась о 3,5 млн рублей дохода за 2020 год

9:52 Американский посол уедет из России на несколько недель после рекомендаций Кремля

19 апреля, 21:10 Домой к петербургской активистке Светлане Уткиной пришла полиция

19 апреля, 20:23 Четыре тысячи военных отрепетировали парад Победы на Дворцовой площади

19 апреля, 18:55 ФАС завела дело на Google из-за удаления аккаунтов и контента на YouTube

19 апреля, 18:03 Памфилова не видит смысла в "дне тишины" перед многодневными выборами

19 апреля, 17:58 Смольный разрешил увеличить вместимость 32 строящихся соцобъектов

19 апреля, 16:58 Фонд капремонта не согласился с нарушениями, выявленными КСП в ходе проверки


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
14:52 РКН разберется с утечкой персональных данных сторонников Навального

14:18 "Это пахнет дешевым пиаром": Глава СПЧ Фадеев не хочет навещать Навального

13:57 РФ высылает двух болгарских дипломатов

13:56 Мэрия Москвы отказалась согласовывать митинг в поддержку Навального 21 апреля

13:30 В МИД анонсировали возобновление чартерных рейсов в Египет

13:23 ГИК разъяснил партиям изменения в законы о выборах

13:20 Новый Mercedes, прежние миллионы: Депутаты ЗакСа отчитались о доходах и имуществе

13:19 Twitter обжаловал штрафы на 8,9 млн рублей за неудаление призывов к участию в митингах

12:52 Горсуд отказался рассматривать жалобу на арест главы штаба Навального в Петербурге

12:49 Аудитору Меню смягчили меру пресечения

12:47 Дело о признании ФБК и штабов Навального экстремистами рассмотрят в закрытом режиме

12:31 Суд в Москве повторно оштрафовал журналиста Туровского за протесты 31 января

12:16 В Смольном считают недостаточными темпы весенней уборки

11:52 Италия возобновит прием российских туристов летом 2021 года

11:47 Владимир Милов подробно рассказал о своем отъезде из России

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru