Мефистофеля могут вернуть на фасад дома Лишневского к 2023 году

Сбитый горельеф Мефистофеля может вернуться на фасад дома Лишневского на Лахтинской улице в 2023 году, передает "Мойка 78".

В администрации Петроградского района сообщили, что объект включен в программу капитального ремонта в 2021 - 2023 годах. Восстановлением займется Фонд капремонта. Работы по восстановлению лепнины начнутся одновременно с реставрацией фасада.

В администрации заявили, что не раз обращались в КГИОП с просьбой о восстановлении горельефа, но в комитете отвечали, что здание не находится в собственности Петербурга, и прав на реставрацию у них нет.

В начале марта депутат ЗакСа Борис Вишневский получил ответ от Смольного, из которого следовало, что горельеф Мефистофеля едва ли вернется на место до 2025 года. Перед этим в Смольном выражали готовность вернуть дому Лишневского исторический облик до конца 2022 года, в рамках работ по капитальному ремонту дома.

Напомним, что Мефистофеля сбили рабочие в 2015 году, после чего правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Его фигурант компенсировал ущерб, заплатив 664 тысячи рублей.

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