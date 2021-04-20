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11:23

В России - более 8 тысяч новых случаев COVID-19, в Петербурге - еще 687 заражений

фото ЗакС политика В России - более 8 тысяч новых случаев COVID-19, в Петербурге - еще 687 заражений

В России наблюдается рост заболеваемости COVID-19. За прошедшие сутки зафиксировали 8 164 случая заражения инфекцией. За это время скончалось 379, а сумел поправиться 9 631 человек, гласит статистика оперативного штаба.

Тройка регионов с самой неблагоприятной эпидемиологической динамикой остается неизменной: в Москве 1996 новых больных, в Петербурге – 687, в Подмосковье – 562. За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге поправилось 1613 человек и скончалось 35.

В мире Россия занимает пятое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Бразилии, Индии и Франции.

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