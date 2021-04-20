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11:47

Владимир Милов подробно рассказал о своем отъезде из России

фото ЗакС политика Владимир Милов подробно рассказал о своем отъезде из России

Оппозиционный политик Владимир Милов, работающий в команде Алексея Навального, посвятил общественность в детали своего отъезда, о котором широкой публике стало известно в воскресенье, 18 апреля. На сегодняшний день он находится в Вильнюсе. Последним фактором, повлиявшим на его решение, стала активность правоохранителей в конце января, когда "навальнисты" организовали по всей стране несанкционированные акции протеста. Милов в эти дни предрекал свой арест, о чем ему говорило заведение так называемого "санитарного дела" и обилие людей в форме по его месту жительства.

"У меня был просто полный подъезд ментов, люди жаловались, что даже физически невозможно пройти. Я понял, что у них нет команды входить ко мне в квартиру. Чтобы не быть арестованным, я несколько дней сидел дома. Ребята приезжали, там, с собакой погулять, в магазин сходить, и я понял, что в следующий раз они уже войдут", - рассказал политик в интервью "Новой газете".

Кроме того, на решение эмигрировать повлияло финансовое давление в виде регулярных исков от считающегося близким к Кремлю бизнесмена Евгения Пригожина, который полагает, что оппозиционер наносит ущерб его чести, достоинству и деловой репутации.

"У меня не то чтобы нет таких денег, но я принял решение Пригожину не платить ни копейки вообще, просто в связи со, скажем так, морально-этическими качествами этого человека. Не хочу, чтобы он получил ни моих денег, ни денег моих сторонников. Поэтому я бы скоро стал невыездным, и решение надо было принимать сейчас", - объяснил он.

По словам Милова, его знакомые на Западе помогли ему с пересечением границы, организовав для него "дипломатический коридор". Эту процедуру известный "навальнист" сравнил со спецоперацией.

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