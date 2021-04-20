В Смольном считают недостаточными темпы весенней уборки

Работа коммунальных служб, убирающих Петербург от весенней пыли и грязи, вдвое отстает от графика, о чем сообщает пресс-служба вице-губернатора Николая Бондаренко. По последним данным, специалисты успели убрать 72 млн квадратных метров. Процесс координируется из районных и муниципальных администраций.

Лучше всего работа ведется во дворах многоквартирных домов, а хуже всего - на так называемых участках без ведомственной принадлежности. Что касается мытья домовых фасадов, то его выполнили наполовину.

"Темпы по этим видам работ в период стабильно теплых температур по поручению вице-губернатора также должны нарастать", - пишет пресс-служба Бондаренко.

Чуть лучше ситуация обстоит с ремонтом водостоков, окон и входных дверей.

Для полноты картины чиновники проанкетируют людей на предмет качества уборки, проведенной в рамках весеннего месячника благоустройства в том или ином районе. А с сегодняшнего дня, 20 апреля, сотрудники из аппарата Бондаренко стали объезжать районы со специальными инспекциями.

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