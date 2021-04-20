"Это пахнет дешевым пиаром": Глава СПЧ Фадеев не хочет навещать Навального

Руководитель президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев высказался о ситуации с голодающим в заключении оппозиционером Алексеем Навальным. Посетить его в пенитенциарном учреждении во Владимирской области общественник не испытывает желания.

"Ну, приеду, увижу больного, нездорового, отощавшего человека, и что? Это пахнет дешевым пиаром. Мы и так представляем, что там происходит", - рассудил он, цитируемый РИА "Новости".

По мнению Фадеева, Навальному все-таки следует употреблять пищу.

Напомним, что политик голодает уже три недели, протестуя таким образом против отказа сотрудников ФСИН допускать к нему гражданского врача. За обеспечение его качественной медицинской помощью высказываются политики по всему миру, включая таких фигур, как канцлер ФРГ Ангела Меркель. К его освобождению продолжает призывать Европейский суд по правам человека. Навальный жалуется на неврологические боли, которые, возможно, являются следствием его прошлогоднего отравления нервно-паралитическим веществом, и, кроме того, последний анализ крови Навального выявил опасный для жизни уровень содержания калия в организме.