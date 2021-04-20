Заплутавшего в центре Петербурга бобра увезли в Ораниенбаумский заказник

Найденного в одном из дворов Центрального района бобра вернули в дикую природу, сообщили в комитете по природопользованию.

Необычного для центра Петербурга посетителя заметили утром 20 апреля, очевидцы сообщили о нем в мобильную экологическую дежурную службу комитета. Рядом оказались сотрудники общественной организации, которые поймали бобра своими силами.

Специалисты комитета осмотрели грызуна: бобр был сильно напуган, но совершенно здоров. Его вывезли на территорию будущего заказника Ораниенбаумский. В комитете сочли подходящим домом для "случайного гостя оживленного центра города" "крупный массив естественных лесных сообществ южнотаежного типа" и "ландшафт долины реки Караста с впадающими в нее ручьями".

В комитете напомнили, что при столкновении с дикими животными в городе их не стоит трогать, пытаться накормить или привлечь к себе внимание. В противном случае зверь может испугаться и проявить агрессию. Вмешательство человека может повлечь негативные последствия: травмы животных при отлове, опасность заражения заболеваниями и другие.

При обнаружении в Петербурге птиц или диких животных в беде горожан просят обращаться по круглосуточному телефону мобильной экологической дежурной службы 417-59-36.

фото: комитет по природопользованию