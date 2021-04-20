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17:30

Число привившихся от коронавируса петербуржцев превысило полмиллиона человек

фото ЗакС политика Число привившихся от коронавируса петербуржцев превысило полмиллиона человек

Прививку от коронавируса испытали на себе уже более полумиллиона петербуржцев (примерно 506 тысяч человек), передает пресс-служба Смольного. Из них свыше 355 тысяч обратившихся в специализированные пункты граждан успели получить оба укола. Доминируют среди участников кампании вакцинации пожилые люди старше 60 лет. Таковых насчитывается около 40 процентов.

При этом в социальных учреждений получили хотя бы одну инъекцию от COVID-19 свыше 95% их обитателей (4941 человек). Завершивших цикл вакцинации среди них - на 500 человек меньше. Некоторым из проживающих в соцучреждениях не позволяет привиться от инфекции состояние здоровья.

В городе продолжают действовать 134 пункта вакцинации, в поликлиниках остается неиспользованными 116 тысяч доз отечественной вакцины двух типов.

Ранее глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец посетовал, что темпы вакцинации вдвое меньше тех, которые имелись в планах у городского руководства.

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