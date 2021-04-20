Число привившихся от коронавируса петербуржцев превысило полмиллиона человек

Прививку от коронавируса испытали на себе уже более полумиллиона петербуржцев (примерно 506 тысяч человек), передает пресс-служба Смольного. Из них свыше 355 тысяч обратившихся в специализированные пункты граждан успели получить оба укола. Доминируют среди участников кампании вакцинации пожилые люди старше 60 лет. Таковых насчитывается около 40 процентов.

При этом в социальных учреждений получили хотя бы одну инъекцию от COVID-19 свыше 95% их обитателей (4941 человек). Завершивших цикл вакцинации среди них - на 500 человек меньше. Некоторым из проживающих в соцучреждениях не позволяет привиться от инфекции состояние здоровья.

В городе продолжают действовать 134 пункта вакцинации, в поликлиниках остается неиспользованными 116 тысяч доз отечественной вакцины двух типов.

Ранее глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец посетовал, что темпы вакцинации вдвое меньше тех, которые имелись в планах у городского руководства.