Депутат МО "Чкаловское" Козодаев отчитался о доходе в 21 млн рублей

Муниципальный совет МО "Чкаловское" опубликовал сведения о доходах и имуществе депутатов за 2020 год.

Самый большой заработок по итогам прошлого года обнаружился у Андрея Козодаева - 21 млн рублей. Муниципал вместе с женой владеют долями в квартире площадью 153,9 кв. м. Ездит депутат на автомобиле Volvo XC90. По итогам 2019 года Козодаев отчитывался о 9,8 млн рублей дохода, список имущества у него был тот же. Козодаев является генеральным директором ООО "Первое кадастровое бюро".

На втором месте по величине доходов в "Чкаловском" военный пенсионер Николай Савицкий, задекларировавший 12,5 млн рублей, что на 11 млн рублей больше дохода за 2019 год. В списке недвижимости у Савицкого больше нет квартиры площадью 75,5 кв. м, теперь он пользуется квартирой супруги.

На третьем месте по доходам за 2020 год оказался член совета директоров АО "КБ "Арсенал" Александр Ковалев. Он отчитался о 7,7 млн рублей дохода. В собственности у него числится только машиноместо и прицеп. Ранее у него в отчете значился земельный участок площадью 1195 кв.м, теперь аналогичный участок принадлежит его супруге.

Глава муниципалитета Николай Мартинович отчитался о 2,2 млн рублей дохода. В списке его имущества есть земельный участок, дом, две квартиры, нежилое помещение и автомобиль Toyota Land Cruiser 150.

Остальные депутаты МО "Чкаловское" отчитались о доходах в размере от 401 тысячи рублей до 2,7 млн рублей.