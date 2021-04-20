Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Муниципал

17:50

Депутат МО "Чкаловское" Козодаев отчитался о доходе в 21 млн рублей

фото ЗакС политика Депутат МО "Чкаловское" Козодаев отчитался о доходе в 21 млн рублей

Муниципальный совет МО "Чкаловское" опубликовал сведения о доходах и имуществе депутатов за 2020 год.

Самый большой заработок по итогам прошлого года обнаружился у Андрея Козодаева - 21 млн рублей. Муниципал вместе с женой владеют долями в квартире площадью 153,9 кв. м. Ездит депутат на автомобиле Volvo XC90. По итогам 2019 года Козодаев отчитывался о 9,8 млн рублей дохода, список имущества у него был тот же. Козодаев является генеральным директором ООО "Первое кадастровое бюро". 

На втором месте по величине доходов в "Чкаловском" военный пенсионер Николай Савицкий, задекларировавший 12,5 млн рублей, что на 11 млн рублей больше дохода за 2019 год. В списке недвижимости у Савицкого больше нет квартиры площадью 75,5 кв. м, теперь он пользуется квартирой супруги. 

На третьем месте по доходам за 2020 год оказался член совета директоров АО "КБ "Арсенал" Александр Ковалев. Он отчитался о 7,7 млн рублей дохода. В собственности у него числится только машиноместо и прицеп. Ранее у него в отчете значился земельный участок площадью 1195 кв.м, теперь аналогичный участок принадлежит его супруге.

Глава муниципалитета Николай Мартинович отчитался о 2,2 млн рублей дохода. В списке его имущества есть земельный участок, дом, две квартиры, нежилое помещение и автомобиль Toyota Land Cruiser 150. 

Остальные депутаты МО "Чкаловское" отчитались о доходах в размере от 401 тысячи рублей до 2,7 млн рублей. 

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Упоминаемые персоны
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
22:33 Резник рассказал о предложении осудить акцию за Навального под угрозой "сесть"

21:22 Максим Соколов вновь стал самым богатым вице-губернатором Петербурга

20:54 Перед демонстрацией "навальнистов" Невский проспект вновь заставили ограждениями

20:24 Экс-эсер Егоров вступил в "Единую Россию" и подался на праймериз партии

20:17 Турчак подтвердил выдвижение Макарова в Госдуму

19:42 Банковский счет организаторов "Земского съезда" в Новгороде заблокировали

19:30 ГИК рассказал, что можно и нельзя на выборах

19:15 Арендаторы помещений "Невской мануфактуры" жалуются на пропажу вещей

18:52 Горсуд отменил штраф участнику протестов 31 января в Петербурге

18:31 Эсеры добиваются предоставления бесплатных лекарств всем онкобольным

18:09 Муниципал: Депутаты МО "Лиговка-Ямская" отчитались о доходах

18:01 "Ходит скелет по камере": Навальный рассказал о своем состоянии здоровья

17:55 "Интерфакс": На митинг 21 апреля в Смольный подали некорректную заявку

17:50 Муниципал: Депутат МО "Чкаловское" Козодаев отчитался о доходе в 21 млн рублей

17:30 Число привившихся от коронавируса петербуржцев превысило полмиллиона человек

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru