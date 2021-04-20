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18:31

Эсеры добиваются предоставления бесплатных лекарств всем онкобольным

фото ЗакС политика Эсеры добиваются предоставления бесплатных лекарств всем онкобольным

Фракция справедливороссов в Государственной думе внесла на рассмотрение коллег законопроект, обязывающий предоставлять бесплатные лекарства людям с онкологическими заболеваниями, которые лечатся не только в стационарах, но и на дому. Лидер фракции Сергей Миронов утверждает, что из-за отсутствия этой нормы в законодательстве некоторые граждане ложатся в больницу без достаточных показаний к этому - лишь бы получить те или иные таблетки.

"Еще чаще происходят ситуации, когда люди лечатся амбулаторно и покупают препараты за свой счет. Поскольку средств регионов на закупку льготных амбулаторных лекарств не хватает. В итоге около 70% льготников, включая онкопациентов, вынуждены покупать дорогостоящие препараты сами", - цитирует политика его пресс-служба.

Несмотря на существенные бюджетные расходы, которых потребует реализация новейшей инициативы, она, как утверждают депутаты, наоборот, призвана сократить государственные траты.

"Предоставление бесплатных амбулаторных лекарств онкобольным позволит сократить объем госпитализаций на 9%, сэкономить 3,2 миллиарда рублей на содержании в стационарах. И эти средства можно направить на бесплатные препараты", - отметил Миронов.

По его словам, авторитетные представители медицинского сообщества, в том числе онкологи, поддержали законопроект.

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