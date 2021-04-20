Банковский счет организаторов "Земского съезда" в Новгороде заблокировали

Организаторы съезда независимых муниципальных депутатов под названием "Земский съезд", который должен состояться в конце мая в Великом Новгороде, сообщили о том, что их счет для пожертвований был заблокирован. Этому предшествовал сбор денег во время стрима с участием политолога Екатерины Шульман. Часть денег из собранных 680 тысяч рублей спасти от блокировки не удалось, о чем рассказала инициатор мероприятия, московский политик Юлия Галямина.

"На билеты для участников мы точно собрали. Правда, вскоре наш счет банк почему-то заблокировал, почти 500 тысяч удалось спасти, но часть денег пока заблокирована. Мы разбираемся с банком", - цитирует ее "Медуза".

Галямина занимается популяризацией местного самоуправления и вместе с единомышленниками добивается расширения его полномочий. Как следствие - идеологи "Земского съезда" активно критикуют поправки в Конституцию, связанные с этой сферой и провозглашающие включение муниципальной власти в структуру власти государственной.

Петербург на "Земском съезде" будут представлять Светлана Уткина, Алексей Касаткин, Виталий Боварь и Ирина Майорова.