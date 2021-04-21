Билеты в Ленинградский зоопарк подорожают с 1 мая

Начиная с 1 мая стоимость входных билетов в Ленинградский зоопарк возрастёт на 100 рублей: решение обусловлено повышением расходов учреждения.

Пресс-служба зоопарка информирует, что с обозначенного времени один взрослый билет без льгот будет стоить 600 рублей, билеты для остальных категорий граждан при этом в цене не изменятся.

Подорожание объяснили увеличением стоимости корма для животных.

"Средства, полученные от продажи билетов, используются для улучшения условий содержания животных и развитие зоопарка", - отметили в пресс-службе.

Следует добавить также, что с мая возрастёт стоимость льготного билета в Эрмитаж: посещение музея обойдётся гражданам в 300 рублей.