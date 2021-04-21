Путин поручил проработать меры по противодействию сердечно-сосудистым заболеваниям

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию 21 апреля поручил правительству реализовать дополнительные меры по противодействию сердечно-сосудистым заболеваниям и онкологии.

Кроме того, глава государства заявил о необходимости расширить программы диспансеризации и профосмотров с 1 июля 2021 года.

Путин предложил продлить до конца года программу возврата 20% затрат на туристические поездки внутри России и возвращать половину стоимости путевок детей в летние лагеря.

Президент призвал сограждан сделать прививку от COVID-19. По его словам, это позволит сформировать коллективный иммунитет осенью.

"Обращаюсь ко всем гражданам России. Сделайте прививку. Другого пути нет", - заявил глава государства.

Напомним, выступление Путина перед Федеральным собранием началось в 12:05. Оно стало 27-м посланием главы государства к российскому парламенту и 17-м для нынешнего президента. Послание оглашается очно в центральном выставочном центре "Манеж". Его транслируют центральные телеканалы и радиостанции.