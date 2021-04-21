18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

12:26

Путин поручил проработать меры по противодействию сердечно-сосудистым заболеваниям

фото ЗакС политика Путин поручил проработать меры по противодействию сердечно-сосудистым заболеваниям

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию 21 апреля поручил правительству реализовать дополнительные меры по противодействию сердечно-сосудистым заболеваниям и онкологии.

Кроме того, глава государства заявил о необходимости расширить программы диспансеризации и профосмотров с 1 июля 2021 года.

Путин предложил продлить до конца года программу возврата 20% затрат на туристические поездки внутри России и возвращать половину стоимости путевок детей в летние лагеря.  

Президент призвал сограждан сделать прививку от COVID-19. По его словам, это позволит сформировать коллективный иммунитет осенью.

"Обращаюсь ко всем гражданам России. Сделайте прививку. Другого пути нет", - заявил глава государства. 

Напомним, выступление Путина перед Федеральным собранием началось в 12:05. Оно стало 27-м посланием главы государства к российскому парламенту и 17-м для нынешнего президента. Послание оглашается очно в центральном выставочном центре "Манеж". Его транслируют центральные телеканалы и радиостанции. 

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
17:07 Беглов пообещал установить надбавки к зарплатам учителей колледжей

16:53 Грубо задержанный 31 января петербургский фотограф получил отказ в возбуждении дела

16:45 МИД РФ объявил десятерых американских дипломатов персонами нон грата

16:25 Глава Минфина оценил в 400 млрд рублей траты на реализацию задач из послания Путина

16:17 Перед митингом на Невском проспекте в дождливую погоду начали мыть тротуары

15:45 По делу о торговле "корочками" силовиков задержали петербургского следователя

15:27 Муниципал: Суд арестовал муниципального депутата МО "Гавань" Кузина на 7 суток

15:18 В Смольном объяснили нежелание согласовывать первомайские акции постановлением №121

14:55 "ОВД-Инфо": В связи с акцией в поддержку Навального задержали 54 человека в 27 городах

14:48 Москалькова: Навального в больнице навещали четыре гражданских врача

14:17 В рамках дела о "перекрытии дорог" центр "Э" провёл обыск у жителя Кудрово

13:59 Горсуд Петербурга приговорил к условному сроку сотрудника "Центра геодезии" по делу о гостайне

13:48 Путин поручил чиновникам упростить получение электронной визы для поездок в Россию

13:42 Горсуд Петербурга оставил экс-главу штаба Навального под арестом

13:41 Путин сравнил недоброжелателей России с Шерханом и Табаки

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru