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13:11

Президент России пообещал помочь регионам с долгами

фото ЗакС политика Президент России пообещал помочь регионам с долгами

Владимир Путин заявил, что необходимо снизить бремя долговых обязательств субъектов федерации для запуска новых "проектов созидания". Глава государства высказался об этом 21 апреля во время своего послания к Федеральному собранию.

Путин призвал правительство до 1 июня сформировать идеи по обеспечению устойчивости региональных и муниципальных бюджетов и увеличения финансовой самостоятельности регионов.

Он предложил, в том числе, замещать часть коммерческого долга субъекта бюджетным, в случае если задолженность превышать 25% объема собственных доходов региона. Погасить займ из федеральный казны можно будет до 2029 года. 

Кроме того, Путин предложил выдавать регионам инфраструктурные кредиты из бюджета по ставке не более 3% на 15 лет. На эти цели в ближайшие годы планируется выделить 500 млрд рублей.   

Кредиты регионам, выданные в 2020 году на борьбу с коронавирусом, президент пообещал реструктуризировать и продлить до 2029 года

Послание Путина к Федеральному собранию стало 17-м для президента. Оно оглашается очно в центральном выставочном центре "Манеж". Послание транслируют центральные телеканалы и радиостанции.

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