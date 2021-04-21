Смольный хочет ограничить продажу алкоголя в стекле в некоторых районах города во время Евро-2021

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле опубликовал перечень мест в Петербурге, в которых во время матчей Чемпионата мира по футболу-2021 следовало бы ограничить продажу алкогольсодержащей продукции в стекле. В основном это примыкающие к стадиону районы и фан-зоны.

Соответствующий законопроет принадлежит губернатору Александру Беглову. Исключение коснётся лишь алкоголя, продаваемого в местах общепита.

Ограничения предлагается установить на территории, окружающей стадион "Газпром Арена": "от Беговой улицы по оси улицы Савушкина до оси Приморского проспекта, далее по оси Приморского проспекта до Ушаковского моста, далее по Ушаковскому мосту до реки Большой Невки, далее по оси реки Большой Невки до реки Малой Невки, далее по оси реки Малой Невки до Невской губы, далее вдоль берега Невской губы до берега Финского залива у западной границы парка имени 300-летия Санкт-Петербурга, далее по западной границе парка имени 300-летия Санкт-Петербурга до Приморского проспекта, далее по оси Приморского проспекта до Беговой улицы, далее по оси Беговой улицы до улицы Савушкина". В обозначенной местности стеклянная тара будет запрещена к реализации за день и в день проведения матчей чемпионата.

Запрет может коснуться и территории вокруг фан-зоны на Конюшенной площади, "граница которой проходит от Невского проспекта по оси реки Мойки до канала Зимняя Канавка, далее по оси канала Зимняя Канавка до Дворцовой набережной, далее по оси Дворцовой набережной до набережной Лебяжьей канавки, далее по оси набережной Лебяжьей канавки до Садовой улицы, далее по оси Садовой улицы до Невского проспекта, далее по оси Невского проспекта до реки Мойки".

Аналогичную меру предлагается также установить и в отношении фан-зоны на Дворцовой площади: "от Дворцовой набережной по оси канала Зимняя Канавка до реки Мойки, далее по оси реки Мойки до восточной границы Исаакиевской площади, далее по восточной границе Исаакиевской площади до Вознесенского проспекта, далее по оси Вознесенского проспекта до Адмиралтейского проспекта, далее по оси Адмиралтейского проспекта до Дворцового проезда, далее по оси Дворцового проезда до Дворцовой набережной, далее по Дворцовой набережной до канала Зимняя Канавка".

Добавим, что с 11 июня по 11 июля на Конюшенной площади откроют Футбольную деревню, где можно будет провести досуг с семьёй и посмотреть матчи. Зона на Дворцовой откроется для гостей 2 июля. Кроме того, новая территория для болельщиков появится и у стадиона "Юбилейный".

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