Путин поручил чиновникам упростить получение электронной визы для поездок в Россию

Президент Владимир Путин включил в свое послание Федеральному собранию "туристическую" часть. Он вспомнил летний чемпионат мира по футболу 2018 года, дважды назвав Россию "радушной страной", и заявил о необходимости идти в этом направлении еще дальше. Когда пандемия отступит и ситуация позволит вернуться к путешествиям по всему миру, чиновники должны будут по распоряжению Путина упростить условия для въезда в РФ.

"Задача конкретная - чтобы из большинства стран без лишних формальностей можно было за 4 дня оформить электронную визу для поездок в Россию", - произнес глава государства.

Кроме того, он объявил о мерах поддержки туристической отрасли, которые заключаются в предоставлении льготных кредитах на строительство и реконструкцию гостиниц и иных туристических объектов. Деньги на эти цели государство готово будет выдавать на пятнадцать лет с кредитной ставкой в пределах 3-5%.

Отдельно Путин упомянул маршрут Золотого кольца, все города на протяжении которого нужно, по его требованию, развивать. Вспомнил национальный лидер, наконец, о Старой Руссе, которая ему симпатично и тоже требует материальной и инфраструктурной помощи.