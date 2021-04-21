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15:45

По делу о торговле "корочками" силовиков задержали петербургского следователя

фото ЗакС политика По делу о торговле "корочками" силовиков задержали петербургского следователя

В Петербурге сотрудники ФСБ задержали 27-летнего следователя МВД, который фигурирует в уголовном деле об изготовлении и сбыте поддельных документов. Лейтенанта юстиции преследуют по ч.2 ст. 327 УК РФ, о чем говорится на сайте регионального управления Следственного комитета.

Незаконно оформленные удостоверения сотрудников силовых структур, как следует из материалов дела, молодой полицейский готов был продавать по 30 тысяч рублей. Во время совершения одной из таких сделок его и задержали.

При домашнем обыске у фигуранта дела нашли типографскую технику и порядка 50 бланков удостоверений силовиков. По версии следствия, мужчина в числе прочего подделывал "корочки" полицейских, следователей и сотрудников прокуратуры. Максимальная санкция по статье, которую ему инкриминировали, составляет три года лишения свободы.

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