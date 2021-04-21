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16:45

МИД РФ объявил десятерых американских дипломатов персонами нон грата

фото ЗакС политика МИД РФ объявил десятерых американских дипломатов персонами нон грата

Министерство иностранных дел РФ уведомило заместителя посла США Барта Гормана об объявлении персонами нон грата 10 сотрудников американского посольства в Москве. Соответствующее сообщение размещено на сайте МИД.

"Данная мера представляет собой "зеркальный" ответ на враждебные действия американской стороны против ряда сотрудников российского Посольства в Вашингтоне и Генерального консульства России в Нью-Йорке, безосновательно объявленных "persona non grata"", - указывается в послании МИД.

Сотрудникам американского дипведомства поручено покинуть страну до 21 мая.

Кроме того, добавили в министерстве, на этом шаге Россия не остановится, в связи с чем в ближайшее время будет реализован комплекс ответных мер на последнюю "волну" "незаконных антироссийских санкций США".

Добавим, накануне МИД РФ выслал двух болгарских дипломатов.

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