Офисы "Единой России" и районных чиновников вывели на улицы из-за угроз минеров

Администрации нескольких районов Петербурга и офисы "Единой России" в Петербурге пришлось эвакуировать из-за анонимных угроз о взрыве бомб, передает "Фонтанка.ру".

Письма о том, что в офисах якобы заложены бомбы, единороссы получили около 11 часов. Специалисты полагают, что письмо было отправлено из Сингапура. Около 20 сотрудникам офисов в Адмиралтейском, Московском и Петроградском районах пришлось выйти на улицы на время осмотра.

После этого похожие письма получили чиновники администраций Кировского, Калининского и Адмиралтейского районов. На время проверки пришлось пройти на выход в общей сложности 558 сотрудникам.

Искали также бомбы в 21 учебное заведение, а также поликлинику № 50. Из двух школ и поликлиники эвакуировали почти 1,6 тысяч человек.

Автор писем за карту "заложенных бомб" хотел извинений в любом виде на странице "ВКонтакте". При проверках угрозы оказались ложными.