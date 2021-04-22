18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

11:29

Офисы "Единой России" и районных чиновников вывели на улицы из-за угроз минеров

фото ЗакС политика Офисы "Единой России" и районных чиновников вывели на улицы из-за угроз минеров

Администрации нескольких районов Петербурга и офисы "Единой России" в Петербурге пришлось эвакуировать из-за анонимных угроз о взрыве бомб, передает "Фонтанка.ру".

Письма о том, что в офисах якобы заложены бомбы, единороссы получили около 11 часов. Специалисты полагают, что письмо было отправлено из Сингапура. Около 20 сотрудникам офисов в Адмиралтейском, Московском и Петроградском районах пришлось выйти на улицы на время осмотра.

После этого похожие письма получили чиновники администраций Кировского, Калининского и Адмиралтейского районов. На время проверки пришлось пройти на выход в общей сложности 558 сотрудникам. 

Искали также бомбы в 21 учебное заведение, а также поликлинику № 50. Из двух школ и поликлиники эвакуировали почти 1,6 тысяч человек.

Автор писем за карту "заложенных бомб" хотел извинений в любом виде на странице "ВКонтакте". При проверках угрозы оказались ложными.

 

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

9:43 Баннер в честь дня рождения Ленина вывесили в центре Петербурга

21 апреля, 17:56 Вдоль проспекта Большевиков обустроят новую велодорожку за 15 млн рублей

21 апреля, 17:07 Беглов пообещал установить надбавки к зарплатам учителей колледжей

21 апреля, 16:45 МИД РФ объявил десятерых американских дипломатов персонами нон грата

21 апреля, 16:25 Глава Минфина оценил в 400 млрд рублей траты на реализацию задач из послания Путина

21 апреля, 13:59 Горсуд Петербурга приговорил к условному сроку сотрудника "Центра геодезии" по делу о гостайне

21 апреля, 13:35 Смольный хочет ограничить продажу алкоголя в стекле в некоторых районах города во время Евро-2021

21 апреля, 12:16 Беглов поздравил петербургских муниципалов с Днём местного самоуправления

21 апреля, 11:57 В 2020 году более 500 силовиков осудили за пытки

21 апреля, 11:31 Петербуржцы обеспокоены сливом отходов в реку Волковку, вода в которой покрылась пеной


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
11:38 Смольный обяжут в короткие сроки публиковать решения о согласовании внешнего вида проектов домов

11:29 Офисы "Единой России" и районных чиновников вывели на улицы из-за угроз минеров

11:26 ЗакС решил подвергнуть обследованию участок в Ольгино, где хотят видеть асфальтовый завод

11:25 Макаров назвал акции в поддержку Навального "абсолютно яростными" и "незаконными"

11:15 Резник предложил коллегам обсудить избиения протестующих

11:05 Муниципал: ЗакС не захотел принимать законопроект о дорогах местного значения

10:59 Главу штаба Навального в Кургане арестовали на 30 суток из-за протеста 21 апреля

10:57 Горизбирком перенес заседание по формированию ТИКов, как предлагал ЦИК

10:38 В Красноярске SMM-менеджера команды Навального оштрафовали за анонс акции 21 апреля в Telegram

10:22 Блокировку сайтов торговцев стероидами и ядами окончательно одобрили в ЗакСе

10:21 ЗакС обратится к Беглову по вопросу шумоизоляция рядом с Пулковским шоссе

9:57 "Санитарное дело" послужило поводом для ночного обыска у главы IT-отдела ФБК*

9:43 Баннер в честь дня рождения Ленина вывесили в центре Петербурга

9:27 "ОВД-Инфо": 806 человек задержали на акции "Свободу Навальному!" в Петербурге

3:42 Апрельский протест: Электрошокер - оружие "финальной битвы"

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru