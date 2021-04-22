Беглов поручил отреставрировать Благовещенскую церковь до 1 сентября

Петербургский градоначальник Александр Беглов выдал указание завершить все реставрационные работы, проводимые на Благовещенской церкви Александро-Невской лавры, до 1 сентября текущего года, сообщает пресс-служба Смольного. Обновление исторического объекта проходит в рамках празднованию 800-летия князя Александра Невского.

Беглов напомнил, что церковь была передана на баланс города в этому году. КГИОП, по его словам, уже согласовал всю проектную документацию по её реставрации.

Пока что закончен ремонт Подпорной стены восточного двора и ограды с воротами.

Беглов также поблагодарил Минкульт за поддержку в подготовке к праздничной дате: федеральный бюджет выделил более 405 млн рублей на эти цели.

"Общими усилиями нам предстоит продолжить реставрацию уникальных памятников Александро-Невской лавры, сделать все для сохранения объектов культурного наследия", - резюмировал губернатор.

Ранее эти помещения Благовещенской церкви занимал Музей городской скульптуры. Напомним, об этой заявке Санкт-Петербургской епархии стало известно в декабре 2020 года. Ряд общественников в Петербурге выступили против ее одобрения, но власти города все же приступили к выселению музея.

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